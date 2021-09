Moon Lane: Ambitioniert interkulturell Brücken bauen

Es gibt in Deutschland wie überall in der Welt viele Kinderbuchhandlungen mit großer Reputation. Jede von ihnen schreibt ihre eigene Geschichte, aber wohl kaum eine hat in diesem Jahr für so viele Schlagzeilen gesorgt wie Moon Lane Books, ein Kinderbuch-Indie mit 3 Filialen, der in Großbritannien bei den British Book Awards 2 von 3 für den Buchhandel reservierte Preise abgeräumt hat. Das ambitionierte Konzept von Inhaberin Tamara Macfarlane, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mit ihren Buchläden gesellschaftspolitische Brücken zu bauen und Kinder mit ethnischem Hintergrund und/oder aus einkommensschwachen Familien an das Buch heranzuführen, lohnt einen zweiten Blick.