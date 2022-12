Bertelsmann macht das »Blaue Sofa« ohne ZDF weiter

Leseförderung, Literaturkritik, Verlage

Das Veranstaltungsformat „Das Blaue Sofa“, das zeitweise sogar im Fernsehen ausgestrahlt wurde, findet künftig ohne ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat statt. Die Zusammenarbeit in dem Literatur-Format werde zum Jahresende eingestellt – in „bestem Einvernehmen“, wie es heißt. Bertelsmann hatte das Format Ende der 90er-Jahre ins Leben gerufen, das ZDF war von Beginn an beteiligt.

Jetzt wollen die bisherigen Partner jeweils andere Schwerpunkte setzen: „ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat wollen die Literatur auch in Zukunft mit Ideen und Initiativen begleiten. Für Bertelsmann unterstreicht die Weiterführung des Autor:innenforums die engen Verbindungen in die kreative Community.“, teilt Bertelsmann mit. Das „Blaue Sofa“ solle aber digialer und internationaler ausgerichtet werden, wie es heißt. Dennoch betont Bertelsmann, dass das Format auch künftig „namhaften deutschsprachigen Autor:innen weiterhin eine anerkannte und populäre Bühne bieten“ werde.