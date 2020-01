Alexander Kleine wechselt in die Regionalgeschäftsstelle NRW

Personalia, Verband

Alexander Kleine (48) ist neuer Referent Mitgliederbetreuung und Existenzgründung in der Regionalgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Er folgt auf Wolfgang Zimmermann, der zum 29. Februar in den Ruhestand geht.

Alexander Kleine kam 2004 als Referent in den Fachausschüssen im Bundesverband zum Börsenverein nach Frankfurt. Zuvor arbeitete der Politik- und Literaturwissenschaftler als Buchhändler in Berlin. In der Geschäftsstelle in Düsseldorf ist Alexander Kleine für die Themen Nachfolge, Verkauf, Gründung, das Schulbuchgeschäft sowie für allgemeine Mitgliederanfragen zuständig.