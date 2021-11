Kilian Kissling rückt in den Vorstand des Börsenvereins

Personalia, Verband

Der Länderrat des Börsenvereins hat Kilian Kissling als neuen Vertreter der Landesverbände in den Vorstand des Börsenvereins entsandt. Der 54-jährige Geschäftsführer des Argon Verlag AVE in Berlin ist seit 2012 Vorstandsmitglied im Landesverband Berlin-Brandenburg. Im Börsenverein ist er außerdem im Sprecherkreis der Interessengruppe Hörbuch aktiv. Seine Amtszeit begann am 30. Oktober 2021 und läuft drei Jahre. Kissling folgt auf Helmut Stadeler, der das Amt seit 2011 innehatte.

Der Vorstand des Börsenvereins setzt sich aus insgesamt neun Mitgliedern zusammen. Neben Kilian Kissling als Vertreter der Landesverbände umfasst er: