A. Stein’sche Mediengruppe übernimmt auch PieperMedia

Handel

Alexander Stein expandiert mit seiner gleichnamigen Gruppe unablässig weiter. Zuletzt hatte die A. Stein’sche Mediengruppe die Lünebürger Buchhandlung F. Delbanco übernommen. Jetzt wird auch der Münchner Medieninformationsdienstleister PieperMedia Teil des Unternehmens. Nach Anfängen als reine Buchhandlung baute PieperMedia sein Geschäft ab 2015 in Richtung Dienstleistung und Beschaffung um.

PieperMedia blickt zurück auf eine mehr als 50-jährige Firmengeschichte. Die nationalen und internationalen Kunden kommen aus Verwaltung, Industrie und Wirtschaft, auch Schulen, Universitäten und Bibliotheken werden beliefert.

PieperMedia wird in die Büros des zur Stein-Gruppe gehörenden Unternehmens Ciando in München einziehen, um so Standorte zu bündeln. Der E-Book-Dienstleister Ciando gehört seit 2022 zur Unternehmensgruppe.

Die Mediengruppe Stein befindet sich seit 2018 auf Expansionskurs. Mit dem Ziel, sich zu einem der führenden Anbieter im Fachinformationshandel zu entwickeln, hat Alexander Stein bereits in den vergangenen Jahren Firmen wie Haufe Discovery, Frohberg und IMS zugekauft. Die Gruppe umfasst mittlerweile 16 innerdeutsche Standorte und zwei ausländische Standorte in Boston und Paris.