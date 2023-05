Warenhaus-Perspektiven: Abriss oder Umnutzung

Die Krise der Kaufhäuser ist nicht neu. Schon in den vergangenen Jahren sind in vielen Städten Warenhäuser geschlossen worden. Zwischen Abriss und Umnutzung bewegen sich dabei die Pole der Entwicklung. In den meisten Fällen haben Städte oder Investoren zu naheliegenden Nachnutzungen gegriffen: Shopping ersetzte Shopping. Doch an einer ganzen Reihe von Standorten wurde die Chance genutzt, den Stadtraum neu zu denken. Hier ist eine Auswahl von Städten, die beispielhaft für die verschiedenen Ansätze der Kommunen stehen, mit den leer stehenden oder in Kürze frei werdenden Gebäuden umzugehen.