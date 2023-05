Buchumsätze im April: Durch Preise gedämpftes Minus

Bei den Buchumsätzen in Deutschland hat sich im April bemerkbar gemacht, dass das Ostergeschäft in Teilen bereits in den März fiel. Die Details zur Marktentwicklung liefert der buchreport-Umsatztrend.



Ende April, wenn beim Vergleich mit der Entwicklung des Vorjahres die kalendarischen Störfaktoren ausgeglichen sind, weiß der Buchhandel, wie der Jahresauftakt verlief. Die April-Zahlen dagegen schwanken noch einmal je nach Lage der Oster-Feiertage. So auch in diesem Jahr: Der Ostertermin lag eine Woche früher als 2022, sodass dieses Mal ein nennenswerter Teil der Geschenkkäufe schon in den letzten Märztagen getätigt wurde (und mit zum Monats-Umsatzplus von 10,7% beigetragen hatte). In der Karwoche wurden diese Werte dann nochmals übertroffen und bescherten dem deutschen Buchmarkt eine Nachfragespitze, die gewöhnlich erst wieder im Herbst erreicht wird.