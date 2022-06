Steins digitale Abrundung

Handel

„Jetzt bekommen wir unseren Digitalbereich rund“, sagtder seit 5 Jahren mit zahlreichen Akquisitionen den deutschen Fachinformationsmarkt aufrollt. Für die Abrundung der IT-Lösungen dersorgt der jetzt übernommene Digital-Dienstleister

Der Neuerwerb in München bietet seit gut 20 Jahren E-Book-Services an, u.a. die Konvertierung und den Digitalvertrieb von Büchern. Auch die im Paket enthaltene Ciando-Tochter QuoLibris rundet mit dem Hosting digitaler Bibliotheken und Intranet-Lösungen von Unternehmen und Behörden das Stein’sche Service-Angebot ab. „Der Markt wird sich noch weiter in Richtung digitaler Angebote drehen“, betont Stein die strategische Bedeutung seiner jüngsten Akquise.

Weitgehende Eigenständigkeit

Als Portfolio-Kennzahlen nennt Ciando mehr als 2,1 Mio E-Book-Titel aller Fachrichtungen aus 15.000 Verlagen, wobei diese Zahl auch Institutionen und selbstpublizierende Autoren umfasst. Bedient werden mehr als 1000 Vertriebspartner und Händlershops.

Anders als die vorangegangenen Übernahmen werden Ciando/Quo­Libris nicht in die nach Zielgruppen und Themen sortierte Stein’sche Gruppenstruktur eingepasst, sondern bleiben eine weitgehend eigenständige Unternehmenseinheit. Die 12 Mitarbeiter und Geschäftsführer(56) bleiben an Bord und bringen einen stattlichen Umsatz ein, der nahe an die 15 Mio Euro heranreichen dürfte.

Mit Ciando an die 100 Mio-Euro-Marke

Mit dem Ciando-Deal kommt die Mediengruppe Stein auf folgende Kennzahlen: 100 Mio Euro Umsatz, 300 Mitarbeitende, die dezentral vernetzt an 18 Standorten agieren. Alexander Stein (44) unterstreicht damit sein (eigentlich längst erreichtes) Ziel, die bis ins Jahr 1713 zurückreichende familiengeführte A. Stein’sche Traditionsbuchhandlung in der westfälischen Wallfahrtsstadt Werl „zum führenden Player im deutschen Fachinforma­tionshandel zu entwickeln“. Stein ist seit vergangenem Jahr die Nr. 2 der deutschen Fachinformationsmittler – hinter Schweitzer Fachinformationen (C.H. Beck-Gruppe) und vor der Thalia-Tochter Lehmanns Media.

Steins überregionale Ambitionen wurden erstmals sichtbar, als er am Werler Standort eine Versandlogistik aufbaute und begann, das Fulfillment für Online-Shops u.a. größerer Publikumsverlage zu übernehmen. Nach einer ersten Übernahme der Dortmunder Universitätsbuchhandlung (2016) und der Versandbuchhandlung Kohlibri (2018) folgte dann in recht kurzer Folge ab 2019 die Akquise zahlreicher Fachbuchhandlungen und anderer spezialisierter Fachinformationsmittler (s. Kasten unten)

Größe für Technik-Entwicklung

Die Größenordnung, sagt Alexander Stein, brauche es, um Skaleneffekte zu erzielen und die notwendigen technischen Entwicklungen finanzieren zu können. Das Konzept dahinter sei 10 Jahre alt. Bezüglich der Finanzierung seiner Aktivitäten hält er sich bedeckt, verweist zum einen auf die lange Familientradition, zu der nicht nur die Werler Buchhandlung, sondern früher auch mal ein Zeitungsverlag gehörte. Er agiere auch nicht allein, hat Stein in einem buchreport-Gespräch im vergangenen Herbst erklärt. Bereits 2010, also weit vor der Expansion, habe er einen „Freundeskreis aus Vollblutunternehmern auch aus fremden Branchen“ als Beirat gegründet.

