Das Buch kommt mit dem Bus

In der Uckermark können Bücher kostenlos Bus fahren. Dahinter steckt der Ucker Warentakt, ein Projekt der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE). Seit April 2021 werden Waren von örtlichen Einzelhändlern per Linienbus in die Dörfer der Uckermark verteilt. Die Idee dahinter: Der Bus fährt eh, auch mit wenigen Fahrgästen. Der leere Platz im Bus wird jetzt zum Pakettransport genutzt. Auf diesem Weg soll die örtliche Wirtschaft in der eher ländlichen Gegend unterstützt werden. Mit dabei ist auch Annette Schulz mit ihrem in Prenzlau ansässigen Buchhaus Schulz. So funktioniert die Bus-Lieferung: