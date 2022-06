AWA-Erhebung zeigt sinkende Zahlbereitschaft für Bücher

Die Stimmung in der Gesellschaft ist so schlecht wie seit der Nachkriegszeit nicht mehr. So eröffnet das Institut für Demoskopie Allensbach die Vorstellung ihrer seit 1959 erstellten Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA), die im Langzeittrend auch zeigt, wie sich die Buch- und Mediennutzung verändert. Für die aktuelle AWA wurden etwa 23.000 Menschen interviewt. Die Studie gilt als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung.