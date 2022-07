Bider & Tanner zieht unters Dach der Lüthy Group

Buchhandel

Konzentration auf dem Schweizer Buchmarkt: Der Buchhandelsfilialist Lüthy Group mit Hauptsitz in Solothurn übernimmt den Basler Solisten Bider & Tanner.

Damit fusionieren zwei der größten Schweizer Buchhändler: Lüthy kommt mit 20 stationären Buchhandlungen sowie Online-Shops in der deutschsprachigen Schweiz unter verschiedenen Marken und Auftritten (Lüthy, Balmer, Stocker, Buchinsel, Buchhaus.ch u.a.) auf einen Umsatz von 51 Mio Euro, Bider & Tanner ist die größte unabhängige Buchhandlung des Landes mit einem Umsatz von 13 Mio Euro.

Und es ist der Zusammenschluss zweier familiengeführter Unternehmen: Franziska und Jens Stocker, bisher alleinige Besitzer der Bider & Tanner AG, verkaufen rückwirkend auf den 1. Januar 2022 alle ihre Aktien an die Lüthy Group, die sich im Besitz der Familie Lüthy Horn befindet. Der Verkauf sei ein „wichtiger Schritt hin zu einer geordneten und guten Nachfolgelösung für das Kulturhaus Bider & Tanner“, begründen Franziska und Jens Stocker ihre Entscheidung in einer Unternehmensmeldung. Die beiden führen das Unternehmen seit 1992, sie hatten die Buchhandlung ab 2009 zum Kulturhaus ausgebaut und Musik Wyler ins Unternehmens geholt.

Durch die Integration in die Lüthy Group habe man nun auch die Möglichkeit zur „gesamtschweizerischen Weiterentwicklung“, heißt es weiter. Zudem teile man die gleichen Wertvorstellungen und könne am Aufbau weiterer „Kulturkompetenzzentren“ schweizweit arbeiten. Zusammen mit den Geschäftsleitungsmitgliedern Franziska Stocker, Hans-Ruedi Etter (ehemals Musik Wyler) und Tochter Carmen Lee-Stocker sowie mit weiteren Verwaltungsratsmitgliedern von Bider & Tanner AG freue man sich auf eine „spannende Zukunft“.

Im Zuge der Übernahme werden Simone Lüthy und Roman Horn Mitglieder im Verwaltungsrat der Bider & Tanner AG. „Bider & Tanner wird weiterhin Bider & Tanner bleiben – Die Lüthy Group sieht die eigenständige Marke Bider & Tanner als wichtigen Erfolgsfaktor“, bekräftigt die Unternehmensleitung. Bei Lüthy Balmer Stocker standen in den vergangenen Jahren die Zeichen bereits auf Expansion: 2021 wurde ein neuer Laden in Solothurn eröffnet, eine 300 qm große Fläche in zentraler Lage direkt gegenüber der bestehenden Lüthy-Filiale. Das Unternehmen mit insgesamt über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich zudem zur Mediengruppe weiterentwickelt, zu der auch die auf Lehrmittel spezialisierten Unternehmen DLS Lehrmittel AG und Lüthy Lehrmittel sowie die im Bürobedarf tätige Papnova Papeterie AG gehören.