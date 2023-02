Schweizer Ketten Orell Füssli und Lüthy erweitern ihr Netz 

In der Schweiz setzen sich zwei Unternehmen immer stärker von der kleinteilig strukturierten Buchhandelslandschaft ab: Marktführer Orell Füssli Thalia treibt seine Filialexpansion offensiv voran und will damit seine Vormachtstellung zementieren. Dahinter ist die Lüthy Group über die Jahre ebenfalls sukzessive, aber bedächtiger gewachsen. Keimzelle war der gleichnamige Solothurner Sortimentsbuchhändler, den Simone Lüthy und Roman Horn Mitte der 1990er in 4. Generation übernommen und durch Neueröffnungen und Übernahmen zum Filialisten entwickelt haben. Heute ist die Gruppe mit diversen Marken (u.a. Balmer, Stocker, Buchinsel, Bider & Tanner sowie online Buchhaus.ch) und insgesamt 22 dezentral geleiteten Filialen aktiv.