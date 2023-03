Lüthy Group eröffnet im Kanton Aargau neu

Buchhandel, Schweiz

Im Februar hatte die bisherige Lüthy-Buchhandlung im Bahnhof Aarau geschlossen, jetzt hat die Lüthy Group in Buchs (Kanton Aargau) einen neuen Standort gefunden. Am Samstag eröffnet in Buchs (AG) eine neue Buchhandlung im Einkaufszentrum Wynecenter.

Filialleiterin Karin Härry schaut optimistisch voraus: „Es ist schön, dass wir im Raum Aarau mit dem fast gleichen Team einen idealen Ersatzstandort für die seit Februar geschlossene Buchhand-

lung im Bahnhof Aarau gefunden haben“. Die Region Aarau sei für Lüthy wichtig: „Der Kanton Aargau ist eine der zentralsten Regionen der Schweiz. Er entwickelt sich seit Jahrzehnten sehr dynamisch und wird immer attraktiver“, sagt Geschäftsführer und Miteigentümer Roman Horn. Und weiter: „Ich kenne die Region seit meiner Jugend und freue mich auf die neue Buchhandlung im Wynecenter. Leider hat der Bahnhof Aarau in den letzten Jahren viel an Aufenthalts-Qualität verloren und wir waren gezwungen eine Alternative zu suchen.“

Das Sortiment der Lüthy Buchhandlung im Wyncecenter bietet verschiedene Schwerpunkte: Romane und Biografien, Ratgeber, Wirtschaft und Geschichte, Essen und Trinken, Sprachlehrmittel, Reiseführer sowie eine Kinder- und Jugendliteraturabteilung. Außerdem runden persönliche Glückwunschkarten, Spiele und Geschenkideen das Angebot ab.

So sieht es aus:

Hintergrund: