Übernahme: Was die A. Stein’sche an Solon reizt

In der aktuellen Konzentration des Fachinformationshandels ist es nur eine kleine, aber strategisch interessante Übernahme: Die expansive A. Stein’sche Mediengruppe übernimmt den auf Recht, Wirtschaft, Steuern (RWS) fokussierten Fachmedienspezialisten Solon Buch-Service (Berlin). Der bringt einen mit 6 Mitarbeitern erwirtschafteten Jahresumsatz von ca. 2 Mio Euro in die Gruppe ein, beziffert der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Tillmann Röpenack (63), der auch selbst mit an Bord bleibt, die Größenordnung.

Ein Hintergrund des Deals sind die steigenden technischen Anforderungen an Fachinformationsmittler. Neben der Beschaffung geht es wesentlich um Tools, mit deren Hilfe die Kunden ihre eingekauften digitalen und analogen Inhalte verwalten und erschließen. Eben darauf ist Solon spezialisiert, hat dieses Geschäftsfeld bereits in den 1990er-Jahren erschlossen, zunächst eine Bibliotheks- und später auch Datenbankverwaltung entwickelt und vermarktet.