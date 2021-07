Weltbild und Thalia: Weniger und mehr Läden

Ein Deal zwischen Branchengrößen: Im Zuge seiner forcierten Digitalstrategie und des zulegenden Online-Geschäfts hat Weltbild 10 Filialen an Thalia verkauft. Bisher hatte Weltbild seine Präsenz durch Schließungen reduziert und allein in den vergangenen beiden Jahren mehr als 30 Läden dicht­gemacht. Mit der jetzt vereinbarten Übergabe bleiben die Buchstandorte erhalten, und der stationäre Marktführer Thalia macht einen weiteren Schritt bei seiner Expansion in die Fläche.