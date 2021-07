Sebastian Fitzek verbindet in »Playlist« Musik und Buch

„Im Zentrum des Psychothrillers steht die Urangst des Menschen, nicht mehr zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden zu können: Wie viel von dem, was wir im Leben sinnlich wahrnehmen ist real, wie viel davon nur Einbildung? Der Real-Fiction-Thriller macht diese Frage so erlebbar wie nie zuvor“, so Fitzek selbst.

„Playlist“ erscheint am 27. Oktober (22,99 Euro), parallel als Hörbuch bei Argon und Audible. Die dazugehörige Song-Playlist erscheint bereits einige Tage früher, am 22. Oktober, als Album, Download und Stream.