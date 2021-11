VLB-Tix startet ab Dezember für Buchhandlungen

Buchhandel, Verlage

Der Börsenvereins-Technologiepartner MVB startet ab dem 3, Dezember mit der schrittweisen Integration der neuen VLB-Tix-Struktur. Eigentlich sollte die Umstellung bereits im Sommer beginnen, doch immer neue Anforderungen und auch manche „Kinderkrankheit“ sorgten für einen vorzeitigen Stop.

Jetzt aber beginnt der parallele Betrieb von Bestands- und Neusystem, wie die MVB mitteilt. Als erste Anwendergruppe sollen die Buchhandlungen in die neue Systemwelt umziehen, während alle anderen Anwendergruppen vorläufig mit der bekannten VLB-TIX-Umgebung weiterarbeiten. Ein kontinuierlicher Datenaustausch innerhalb weniger Minuten sichere dabei die Aktualität und Einheitlichkeit beider Systeme, so die MVB. Allerdings werden einige lastanfällige Module und Funktionen nicht direkt zum Start integriert, sondern werden schrittweise integriert.

Zum Start der Umstellung geht das VLB-TIX einmal vom Netz, damit alle spezifischen Daten – also Titelanreicherungen und -zusammenstellungen sowie Account-Informationen – reibungslos ins Neusystem migriert und getestet werden können. Danach steht das Bestandssystem den Verlagen inklusive Vertretern, Vertriebskooperationen und Buchhandelsgemeinschaften wieder zur Bearbeitung von Titeln und Vorschauen zur Verfügung.

Die Freischaltung des Neusystems für Buchhandlungen erfolgt dem Plan nach in der Kalenderwoche 49 nach Abschluss der finalen Anbindungstests. MVB werde alle Anwendergruppen vor, während und nach der Umstellung mit spezifischen Informationen auf dem Laufenden halten.

„In Kürze erreichen wir mit dem Umzug der Buchhandlungen auf das Neusystem einen Meilenstein in der Neuentwicklung von VLB-TIX. Unsere oberste Prämisse dabei war es, den Kolleginnen und Kollegen im Sortiment zur nächsten Reise der Vertreterinnen und Vertreter ein funktionsfähiges und vor allem stabiles System an die Hand zu geben. Zugunsten dieses Ziels haben wir uns dafür entschieden, verschiedene Funktionen schrittweise auszurollen. Dabei haben wir uns an den bestehenden Nutzungsgewohnheiten orientiert. Uns ist sehr wohl bewusst, dass das die Einkaufsprozesse im Buchhandel beeinträchtigen kann. Aber dieses Vorgehen ist der notwendige Schritt in einem notwendigen Veränderungsprozess, der VLB-TIX und damit den Novitäteneinkauf fit für die Zukunft macht. Für den erfolgreichen Einstieg ins Neusystem geben wir unseren Kundinnen und Kunden verschiedene Informationsangebote an die Hand und stehen gerne auch persönlich mit Rat und Tat zur Verfügung. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Umstellung so gemeinsam gut meistern werden“, erklärt Ronald Schild, Geschäftsführer bei MVB.

Mehr als 23.600 Anwenderinnen und Anwender sind auf VLB-TIX registriert – davon 8300 aus Buchhandlungen und fast 6800 aus Verlagen und Vertriebskooperationen sowie fast 8500 Journalisten, Blogger sowie Leser. Ihnen stehen derzeit fast 7.200 Vorschauen zur Verfügung – davon knapp 1.100 für Herbst 2021. Insgesamt listet VLB-TIX rund 2,5 Millionen Titel, darunter nahezu alle deutschsprachigen Neuerscheinungen.