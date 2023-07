MVB integriert Bestellsystem Nielsen BookData

Buchhandel, Verlage

Im März hatte die Böesenvereins-Tochter MVB das Bestellsystem Nielsen BookData übernommen. Jetzt, 15 Monate später, ist das System vollständig in die neue IT-Umgebung integriert worden. Dazu wurden verschiedene Teleordering-Systeme wie Nielsen EDI und TeleOrdering gebündelt. Teleordering-Dienste können direkt an Lieferanten- und Buchhändlersysteme sowie Point-of-Sales-Systeme angebunden und über eine Webschnittstelle aufgerufen werden. Bestellungen sind mit bibliografischen Daten verknüpft, sodass Buchhändler nur die ISBN eines Titels angeben müssen und der Teleordering-Dienst die Bestellung an den richtigen Lieferanten weiterleitet.

Mit Nielsen BookData können Bestelldaten zwischen Verlagen und Buchhandlungen übermittelt werden. MVB ergänzte mit dem Zukauf das bestehende Portfolio an Bestellsystemen in Deutschland und den USA. Für den weiteren Betrieb der erworbenen Services am neuen MVB-Standort in London war die hundertprozentige Tochtergesellschaft MVB Books UK Limited gegründet worden.

Seit letztem Sommer haben zahlreiche Kunden aus allen Bereichen der Branche die neue Technologie ausgiebig getestet, um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Bei der Entwicklung des neuen Bestellsystems hat das interne IT-Team von MVB eine Plattform geschaffen, die sowohl für Lieferanten als auch für den Einzelhandel mehr Transparenz und Funktionalität bietet. Nach der notwendigen Ausfallzeit für die Datenmigration stellte MVB das neue System schrittweise den verschiedenen Anwendergruppen zur Verfügung.