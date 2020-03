Thalia übernimmt Buchhandlung Dannheimer in Kempten

Buchhandel

Dannheimer-Inhaber Frank Edele hat eine weitere Buchhandlung an Thalia verkauft. Nachdem Edele zuletzt August 2019 seine Buchhandlung (320 qm) in Kaufbeuren an den stationären Buchhandelsmarktführer übergeben hatte, folgt nun das 1200 qm große Haupthaus in Kempten. Die Standorte in Oberstdorf und Oberstaufen bleiben im Familienbesitz des in vierter Generation geführten bayerischen Kleinfilialisten.

„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Meine Frau und ich haben uns intensiv Gedanken über eine Nachfolge gemacht“, so Edele in einer Unternehmensmeldung. Nachdem nun klar sei, dass die eigenen Kinder nicht in das Unternehmen einsteigen wollten, möchte sich das Ehepaar auf die verbleibenden Standorte in Oberstdorf und Oberstaufen sowie auf die Arbeit im hauseigenen Verlag konzentrieren, heißt es weiter. „Die Zusammenarbeit in Kaufbeuren hat gezeigt, dass wir mit Thalia den richtigen Partner gefunden haben, der die Tradition unseres Hauses wertschätzend fortführt.“

„Wir freuen uns, das größte Buchhaus am Ort weiterführen zu dürfen und nach Kaufbeuren künftig mit einer zweiten Thalia Buchhandlung im Allgäu vertreten zu sein“, kommentiert Michael Wetzel, zuständiger Vertriebsdirektor bei Thalia, den Zukauf.

