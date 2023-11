Thalia eröffnet weitere Filiale in Berlin

Handel

Und immer weiter voran: Thalia setzt seinen Expansionskurs ungebremst fort. Nach zuletzt verschiedenen Übernahmen und Neueröffnungen, darunter auch drei Insel-Buchhandlungen, gibt es bald auch einen neuen Standort in der Hauptstadt Berlin.

Anfang 2024 wird das Hagener Unternehmen eine neue Buchhandlung im Einkaufszentrum LIO Lichterfelde eröffnen. Auf 200 qm Verkaufsfläche wird Thalia dort den bekannten Sortiments- und Service-Mix anbieten. Die Eröffnung ist für Mitte Januar geplant.

„Für uns ist das LIO ein attraktiver Standort, um unser bestehendes Buchhandlungsnetzwerk in Berlin zu erweitern“, so Thalia Vertriebsdirektor Johannes Brancke. Aktuell suche man noch nach engagierten Mitarbeitenden für die neue Buchhandlung: „Durch unsere Ansiedlung in Lichterfelde schaffen wir letztlich auch neue Arbeitsplätze vor Ort.“

Thalia ist bereits mit 15 Buchhandlungen in Berlin vertreten. Im Sommer eröffnete das Unternehmen mit dem British Book Shop in der Mall of Berlin den ersten Pop-up Store für englische Bücher. Seit Mitte Oktober lockt zudem ein Thalia Manga Shop Fans der japanischen Zeichenkunst in das Einkaufszentrum Alexa.

