Thalia öffnet Pop-up-Store für englische Bücher

Handel

Dass Buchhandels-Marktführer Thalia das Instrument der Pop-up-Stores gerne nutzt, ist bekannt. Mit Manga waren die Hagener zuletzt schon erfolgreich unterwegs, in Berlin gibt es jetzt einen anderen Anlauf.

Erstmals überhaupt hat Thalia im Berliner Einkaufszentrum Mall of Berlin einen eigenen Pop-up Store für englischsprachige Bücher eröffnet. Der Store befindet sich, auf 200 qm Verkaufsfläche, direkt neben der ebenfalls im Center beheimateten Thalia Buchhandlung.

Wobei: Die natürliche Kurzlebigkeit von Pop-up-Stores stellt Thalia eher hintenan: Der Store in Berlin soll mindestens 2 Jahre Bestand haben.

„Englischsprachige Bücher sind in unseren Buchhandlungen aktuell sehr gefragt, gerade in einem internationalen Umfeld wie Berlin“, so Thalia Vertriebsdirektor Johannes Brancke: „Daher gehen wir genau an diesem Standort den nächsten Schritt und geben dem englischsprachigen Sortiment mit einer eigenen Fläche ab sofort mehr Raum.“

Neben einer Buchauswahl mit Fokus auf die Genres Fiction, New Adult, Crime, Childrens books, Classics, History und Lifestyle runden thematisch passende Artikel wie Board Games oder englische Tees und Süßwaren sowie Produkte aus der Harry Potter-Welt das Angebot im British Bookshop ab.

Das sechsköpfige Team erwarte Kunden nicht nur mit buchhändlerischer Kompetenz, sondern auch den entsprechenden Sprachkenntnissen – die persönliche Beratung erfolge auf Wunsch auch auf Englisch, heißt es bei Thalia. „Wir sind sehr gespannt auf die Resonanz“, so Stephanie Potthoff, Leiterin der benachbarten Thalia Buchhandlung und ebenfalls verantwortlich für den neuen English Bookshop by Thalia:

Mit Pop-up Stores zu verschiedenen Sortimentsschwerpunkten testete Thalia in der Vergangenheit immer wieder Store-Konzepte aus, um neue Zielgruppen zu erreichen. So eröffnete das Buchhandelsunternehmen in den vergangenen Jahren beispielsweise Manga Pop-up Stores in Offenbach und Leuna. Seit August 2022 führt Thalia gemeinsam mit Warner Bros. Discovery und dem Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ zudem den „The Wizarding World Shop by Thalia“ in der Hamburger Wandelhalle, dessen Laufzeit, aufgrund des großen Erfolgs, gerade erst um weitere sechs Monate verlängert wurde.