Tullio Aurelio ist tot

Personalia

Tullio Aurelio, langjähriger Leiter des Patmos Verlags und des Karl Rauch Verlags (u.a. Antoine de Saint-Exupéry), ist am 25. August in Mönchengladbach gestorben. Er wurde 78 Jahre alt.

Gebürtig aus Villapiana in Kalabrien, begann Tullio Aurelio sein Studium der Theologie in Italien, setzte es dann ab 1971 in Deutschland in Benediktbeuern und München fort, später in Regensburg, wo er mit der Promotion in neutestamentlicher Theologie abschloss. Danach begann er 1976 seine Verlagslaufbahn zunächst in einem italienischen Verlag, bevor er im März 1978 in den Patmos Verlag in Düsseldorf als Lektor für Religionspädagogik eintrat. Er stieg bald zum Programmleiter auf, dann zum Verlagsleiter, und wurde 1985 Geschäftsführer.

Unter seiner Leitung wurde das zunächst auf Schulbücher konzentrierte Programm durch Zukauf von anderen Verlagen und Programmen ausgebaut. Unter das Dach des Patmos Verlags kamen die Kinderbücher und Kindertonträger des Schwann Verlags, das Kinderlabel Pläne, die Schweizer Verlage Benziger, Walter, Artemis & Winkler sowie das Kinderbuchprogramm Sauerländer. Es entstand ein Verlag, der nun außer Theologie auch Psychologie, Kulturgeschichte und Klassiker der Literatur sowie Kinderbücher anzubieten hatte.

Im Alter von 70 Jahren war Aurelio 2015 aus dem Verlag ausgeschieden.