Thalia eröffnet in Ulm nach Umzug neu

Buchhandel

Buchhandelsmarktführer Thalia wird am 12. Oktober nach einem Umzug aus dem Blautal-Center auf neuer Fläche in der Hirschstraße 12 eröffnen.

Auf 1360 qm Verkaufsfläche bietet die Buchhandlung künftig ein Buchsortiment, zum Teil exklusive Deko- und Geschenkartikel sowie eine große Auswahl an Spielwaren. Neben dem bestehenden Team schafft Thalia zusätzlich sechs neue Arbeitsplätze in der Buchhandlung.

Bereits seit 1997 im Ulmer Blautal-Center beheimatet, musste das Unternehmen aufgrund der anstehenden Center-Schließung im vergangenen Jahr einen neuen Standort für die Buchhandlung suchen. „Wir sind natürlich sehr froh darüber, eine passende Fläche in zentraler Lage gefunden zu haben“, so Oliver Sichert, verantwortlicher Bereichsleiter bei Thalia. Der Umzug aus dem Einkaufszentrum ist für Ende September geplant. Letzter Verkaufstag im Blautal-Center ist der 27. September.

Die Leitung am neuen Standort übernimmt künftig Anna-Katharina Reimann, die für ihre neue Aufgabe von Singen nach Ulm zieht: „„Ich freue mich sehr auf meinen Start in Ulm und das Team vor Ort.“

Thalia hat die lokalen Sehenswürdigkeiten der Stadt auch in Ladenbauelementen aufgegriffen: So werden sich beispielsweise der Ulmer Spatz, die Ulmer Schachtel oder auch der Ulmer Münster in der Buchhandlung wiederfinden.

„Unsere Buchhandlung ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt und wir möchten, dass sich unsere Verbundenheit mit der Stadt auch im Ladenbau widerspiegelt“, erklärt Oliver Sichert die Hintergründe für die Gestaltung der neuen Fläche: „Wir sind gespannt auf die Reaktionen unserer Kundinnen und Kunden.“ Zusätzlich werde Thalia mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm aus Lesungen, Signierstunden oder Workshops in die Buchhandlung locken.