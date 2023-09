Buchhandel im ländlichen Raum: Freundlich, persönlich und gut vernetzt

Wer die Betriebsamkeit der Einkaufsstraßen in Großstädten verlässt, findet in der Regel schon wenige Kilometer abseits der trubeligen Zentren ländliche Ruhe. Je kleiner die Gemeinde, desto entschleunigter wirkt das Leben. Das hat seinen Charme, bringt aber auch Herausforderungen mit sich – etwa fürs Einkaufen und damit auch für den Buchhandel, der innerhalb gesellschaftlicher Strukturen und Verbünde agiert. Heißt: Wer im ländlichen Raum arbeitet, muss sich auch den (oft ungeschriebenen) Regeln dieses Raumes unterwerfen. Und davon gibt es einige, wie ein Blick in die Fläche zeigt.