Thalia baut Unternehmens-Kommunikation um

Personalia

Der Buchhandels-Marktführer Thalia ist unablässig damit beschäftigt, neue Standorte aufzubauen oder Nachfolgelösungen anzugehen. Weil die Zeichen auf Wachstum stehen, sollen auch interne Strukturen verändern. Das betrifft nun die Unternehmens-Kommunikation.

Daher wird die Unternehmenskommunikation unter neuer Leitung ausgebaut. Ab dem 1. Oktober 2022 leitet Eva Simmelbauer den Bereich und verantwortet damit die interne und externe Kommunikation, Public Affairs sowie die Nachhaltigkeitsstrategie des Buchhändlers. Sie berichtet in dieser Rolle an die Geschäftsführerin für Personal, Kultur und

Organisation, Bettina Günther.

Die Kommunikationswissenschaftlerin und Betriebswirtin Eva Simmelbauer war u.a. 13 Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Media Markt Saturn Retail Group, Europas führendem Handelsunternehmen für Consumer Electronics, im Bereich Corporate Communications & Sustainability, tätig. Dort verantwortete sie zuletzt als Head of Group &

Brands Communications die externe Kommunikation der Unternehmensgruppe sowie die Unternehmenskommunikation der deutschen Landesgesellschaft und ihrer beiden Vertriebsmarken Mediamarkt und Saturn. 2020 wechselte sie als Head of Communications zur Sonova Retail Deutschland GmbH – mit ihrer Marke Geers das bundesweit führende Hörakustik-Unternehmen – und baute dort den neu geschaffenen Bereich Communications auf.

Claudia Bachhausen-Dewart fokussiert sich zukünftig als Senior Manager Corporate Communications im Schwerpunkt auf die Themen Nachhaltigkeitskommunikation, Leseförderung, Bildung und Kultur nach innen und außen. Julia Benkel, Manager Corporate Communications, wird weiterhin schwerpunktmäßig die lokale PR sowie die interne Kommunikation verantworten. Catrin Feldmann, bisher als Senior Manager Marketing Strategy bei Thalia tätig, verstärkt das Team als Senior Sustainability Manager und übernimmt die Projekt- und Programmleitung für das wichtige Zukunftsthema Nachhaltigkeit/CSR.