Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten (KW39)

Bücher und Autoren

Wladimir Kaminer kam 1967 in Moskau zur Welt und wundert sich in diesen Tagen über den Zustand der Welt. Einen „echten Brückenbauer“ nennt ihn die „Süddeutsche Zeitung“ und in gewisser Weise ist der symbolische Brückenbau auch das zentrale Thema seines neuen Buches „Wie sage ich es meiner Mutter“ (Goldmann). Darin richtet Kaminer seinen Fokus auf eben jene anstrengend und wundersam veränderte Welt: Vom Gendersternchen über den Klimastreik bis zum Bio-Siegel lauern überall Fallstricke. Wie erklärt man das eigentlich alles der Mutter? Mit Humor, lautet Kaminers Antwort. Damit steigt er in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik auf Platz 17 ein.

Hansi Flick ist es gewohnt, dass sich die Blicke auf ihn richten. Der frühere Fußball-Profi und heutige Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht ständig im Fokus der Öffentlichkeit. Derzeit besonders, denn die Nationalmannschaft steht wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in Katar auf etwas wackligen Füßen, wie auch das jüngste Ergebnis von 3:3 gegen England bewies. Wie er mit Druck umgeht, was ihm wichtig ist und wie sein Weg von Heidelberg in die große Fußballwelt führte, verrät Flick in seinem Buch „Im Moment“, das gemeinsam mit Jonathan Sierck entstand. Der bei Riva verlegte Titel steigt in dieser Woche in der Bestsellerliste Hardcover Sachbuch auf Platz 19 ein.

Ali Hazelwood hat mit „Love on the brain“ einen Bestseller vorgelegt, der jetzt in deutscher Fassung als „Das irrationale Vorkommnis der Liebe“ bei Rütten & Loening erschienen ist. In der RomCom schickt Hazelwood die Neurowissenschaftlerin Bee auf die Suche nach den neuronalen Grundlagen der Liebe. Das geht nur mit Hindernissen: Für ein wichtiges Projekt ist sie gezwungen, mit ihrem akademischen Erzfeind Levi zusammenzuarbeiten. Und natürlich tut die Liebe in diesem Fall, was sie immer tut: Sie tritt zum unmöglichsten Zeitpunkt auf den Plan. Das erfreut auch die Leserschaft: Platz 4 im Ranking Paperback Belletristik.

Vince Ebert ist als Kabarettist und Moderator aktiv. Seine akademische Laufbahn als Physiker und Wissenschaftler ist eine andere, vielleicht etwas weniger bekannte Seite von ihm. Beide verbindet Ebert in seinem neuen Buch „Lichtblick statt Blackout“ (dtv), in dem er sich der aktuellen Weltlage nähert und humorvoll auf die Frage eingeht, wie man sich dem Klimawandel und dem frostigen Winter nähern sollte. Damit springt er im Paperback Sachbuch direkt auf Platz 2.

Luis Teichmann ist seit 8 Jahren als Rettungssanitäter unterwegs, phasenweise parallel zu seinem Studium des Rettungsingenieurwesens in Köln. Ein Job, den er im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres antrat. Auf seinem TikTok-Kanal (@5_Sprechwunsch, 283.000 Abonnenten) hat er 2020 begonnen, die kleinen und großen Geschichten aus seinem Blaulicht-Alltag auf launige Art zu kommentieren. Ein reiner Spaß ist der Job nicht. Nachtschichten, gewalttätige Übergriffe, psychische Belastungen: Die Aufgabe im Rettungsdienst ist für ihn erfüllend, aber auch eine Herausforderung. All das verarbeitet Teichmann in seinem Buch „Einsatz am Limit“, das bei Edition Michael Fischer erscheint und jetzt in der Bestsellerliste Paperback Sachbuch auf Platz 4 einsteigt.