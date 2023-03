Steven Inchcoombe wird President Research bei Springer Nature

Personalia

Steven Inchcoombe übernimmt die neue Rolle als President Research bei Springer Nature, während Harsh Jegadeesan zum Chief Publishing Officer aufsteigt.

Mit Wirkung zum 1. März tritt Steven Inchcoombe die neue Stelle an, die die Veränderungen im globalen Forschungsökosystem im Zuge der Umstellung auf Open Access widerspiegeln soll. In der neu geschaffenen Position wird Inchcoombe dafür verantwortlich sein, noch engere Beziehungen zu wichtigen globalen Institutionen, Geldgebern und Regierungen aufzubauen und das Forschungsgeschäft von Springer Nature in wachstumsstarken Forschungsländern auszubauen.

Harsh Jegadeesan, bisher Chief Solutions Officer, übernimmt die Rolle des Chief Publishing Officer, da die Technologie eine immer wichtigere Rolle bei der Bereitstellung eines kundenorientierten Verlagserlebnisses spiele, so Springer Nature. Er soll für das kontinuierliche Wachstum der Forschungspublikationen von Springer Nature verantwortlich sein und die Führungsrolle im Bereich Open Access ausbauen.