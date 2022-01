Harsh Jegadeesan wird Springer Natures erster Chief Solutions Officer

Personalia

Springer Nature holt zum Harsh Jegadeesan an Bord und ernennt ihn zum Chief Solutions Officer. In der neugeschaffenen Führungsposition berichtet Jegadeesan direkt an Springer Nature-CEO Frank Vrancken Peeters und verantwortet die Weiterentwicklung digitaler Lösungen und innovativer Plattformen. Zusätzlich übernimmt Jegadeesan die Verantwortung für den Aufbau neuer Partnerschaften und die Entwicklung digitaler Ökosysteme. Zuletzt war Jegadeesan für den Softwareanbieter SAP tätig.

„Wissenschaft, Forschung und Innovation sind für alle Branchen von großer Bedeutung und ermöglichen gesellschaftliche Fortschritte. Unser Ziel ist es, Forschenden an Hochschulen, in Unternehmen und Forschungseinrichtungen digitale Plattformen, Tools und Dienstleistungen bereitzustellen, die sprunghafte Entwicklungen einzelner Bereiche und der gesamten Gesellschaft ermöglichen. Ich freue mich darauf, als Teil des Teams von Springer Nature und zusammen mit unserer Community sprachliche, technologische und geographische Hürden zu überwinden und weiter passgenaue Lösungen für Forschende zu entwickeln“, sagt Jegadeesan.