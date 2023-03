Krimi über eine mörderische Model-Show punktet in Österreich

Bücher und Autoren

Die TV-Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ steht seit Jahren in der Kritik, transportiert sie doch fragwürdige Schönheitsideale. Zum Auftakt der neuen Staffel ging der SPIEGEL gerade erst den Vorwürfen ehemaliger Kandidatinnen, die sich von der Produktion schlecht behandelt fühlten, nach.

Herbert Dutzlers neuer Krimi trifft daher unverhofft pünktlich einen Zeitgeist, denn in „Letzter Tropfen“ wird eine bekannte Model-Castingshow mitsamt schriller Modelmama am Altausseer See gedreht. Kurz danach wird der Set-Fotograf tot im See gefunden und Franz Gasperlmaier nimmt die Fährte auf. Der 10.Band der „Altaussee“-Krimireihe bei Haymon steigt neu auf dem 4. Platz der österreichischen Belletristik-Bestsellerliste ein.

Die Krimis des 65-jährigen Österreichers Dutzler stehen regelmäßig auf der österreichischen Bestsellerliste, einige Bände wurden auch bereits verfilmt. Für sein Werk wurde der Schriftsteller und Lehrer auf der Messe Buch Wien 2022 jüngst mit dem „Platinbuch“ des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels ausgezeichnet. Jeder der bisher 9 Titel der „Altaussee“-Krimireihe wurde in Österreich mehr als 25.000 Mal verkauft. In Deutschland konnten sich die Regionalkrimis dagegen noch nicht auf der SPIEGEL-Bestsellerliste platzieren.

