Steve Berry mag Historie

Bücher und Autoren

Steve Berry ist weltweit bekannt für seine Spannungsromane, die historische Ereignisse unter dem Motto ‚Was wäre, wenn …?‘ mit der Gegenwart verbinden. Besonders erfolgreich ist die Serie mit Cotton Ma­lone im Mittelpunkt, einem ehemaligen Geheimagenten, der meist eher zufällig in seine Fälle stolpert. Bei den Lesern kommt die Rezeptur gut an. Berrys Romane haben in den USA eine eingebaute Bestsellergarantie: Entsprechend ist der neue Cotton Malone „The Kaiser’s Web“ in der Bestsellerliste auf Rang 7 eingestiegen.

Malones Fälle führen den Amerikaner durch die ganze Welt. In „The Kaiser’s Web“ geht es nach Deutschland, wo das geheime Dossier eines russischen Spions aus dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die anstehenden Bundestagswahlen, sondern auch die politische Landschaft in weiten Teilen Europas bedroht. Eine zentrale Rolle in Malones Ermittlungen spielen der 30. April 1945 und der Tod von Adolf Hitler und Eva Braun im Führerbunker in Berlin.

„The Kaiser’s Web“ ist der 16. Band in der Cotton-Malone-Reihe, die Steve Berry 2006 mit „The Templar Legacy“ begonnen hat, damals bei der Random-House-Tochter Ballantine. Seit dem zehnten Band (2015) erscheinen die Thriller bei Minotaur Books, einem Imprint der Holtzbrinck-Verlagsgruppe Macmillan. In der deutschen Übersetzung ist Berry von Beginn an im Taschenbuch bei Blanvalet zu Hause. Deutsche Leser müssen auf den aktuellen Titel aber noch warten. Zunächst erscheint am 19. April Band 15, „Die sieben Relikte“.