Schweizer Buchmarkt: Konjunktureller Dämpfer im Mai

Der Deutschschweizer Buchmarkt bildet in der aktuellen Marktentwicklung keine Ausnahme, vielfach zeigen sich im kleinsten der deutschsprachigen Märkte ähnliche Tendenzen wie in Deutschland und in Österreich.

Die Zahlen des aktuellen buchreport-Um­satztrends Mai auf Basis des Handelspanels von Media Control stehen im Vergleich zu einem guten Vorjahresmonat, bei dem sich die Umsätze sogar auf dem Vorkrisen-Niveau von 2019 bewegten. Doch auch 2 Verkaufstage mehr in diesem Mai reichten nicht aus, um dieses Level jetzt zu halten: