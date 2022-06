Markt im Mai: Geknickte Verbraucherstimmung, stabilisierende Romane

Der deutsche Buchmarkt leidet auch unter der geknickten Verbraucherstimmung. Das zeigt der aktuelle buchreport-Umsatztrend für Mai.



Ausgangslage: Der Frühlingsmonat Mai stand in den beiden Vorjahren auch einzelhändlerisch recht stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Das Thema rückt jetzt stark in den Hintergrund, allerdings bringt das keine Entspannung im Handel. Im Gegenteil haben die GfK- und HDE-Messstellen Tiefstwerte bei der Verbraucherstimmung gemeldet, die im Zeichen des Kriegs in der Ukraine und dessen wirtschaftlichen Folgen stehen. Die Inflation ist vor allem bei den Energiekosten und den gestiegenen Lebensmittelpreisen tägliche Erfahrung.