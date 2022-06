Rückblick auf eine österreichische Legende

Neben den auch hierzulande erfolgreichen Bestsellerautoren wie Pierre Martin, Martin Walker und John Strelecky weist die österreichische Bestsellerliste immer wieder auch Lokalkolorit auf: Willi Resetarits war einer der bekanntesten Musiker, Entertainer und Politaktivisten Österreichs. Mit der Band „Schmetterlinge“ schrieb er Politrockgeschichte. Am 24. April diesen Jahres verunglückte der 73-Jährige bei einem Sturz auf einer Treppe in seinem Haus tödlich. Seine bereits 2018 erschienene Biografie „Ich lebe gern, denn sonst wäre ich tot“, erschienen im Christian Seiler Verlag (CSV), platziert sich in diesem Zuge neu auf dem 4. Platz der österreichischen Sachbuch-Bestsellerliste.

In dem Buch, das zu seinem 70. Geburtstag erschien, erzählt Resetarits die Geschichte seines bewegten Lebens. So nahm er mit seiner Band beispielsweise 1977 am Eurovision Song Contest teil – und erreichte den vorletzten Platz. Resetarits engagierte sich aber auch vielfältig ehrenamtlich zu humanitären Zwecken und war unter anderem Mitbegründer der Organisationen Asyl in Not und SOS Mitmensch.

Der im niederösterreichischen Ziersdorf ansässige Christian Seiler Verlag konzentriert sich auf Lebensgeschichten berühmter Personen und Unternehmen. Außerdem gehören auch Kochbücher zum Portfolio.

