Ruth Kumpmann managt Veranstaltungen für S. Fischer Verlage

Personalia

Ruth Kumpmann wechselt zum 1. Juli als neue Leiterin Veranstaltungen zu den S. Fischer Verlagen. Bislang war sie Abteilungsleiterin Key Account Management & Vertrieb bei der Frankfurter Buchmesse. Bei den S. Fischer Verlagen organisiert und vermittelt ein vierköpfiges Team die Lesungen und Veranstaltungen von Autorinnen und Autoren im Buchhandel, bei Festivals und Messen, in Literaturhäusern und vielen anderen Kulturinstitutionen.