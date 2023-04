Für den Schweizer Buchmarkt geht es weiter bergauf

Genau wie Deutschland und Österreich hat auch die Schweiz positive Umsatzzahlen geliefert: Den März schließt der Deutschschweizer Buchhandel sowohl im Gesamtmarkt als auch im stationären Handel mit zweistelligen Zuwächsen ab. Anders als Deutschland gibt es in der Schweiz jedoch kein so ausgeprägtes Ostergeschäft. In diesem Jahr scheint das nahende Osterfest jedoch ein paar Verkaufsimpulse gesetzt zu haben, so war das Kinder- und Jugendbuch die am zweitstärksten wachsende Warengruppe im März.