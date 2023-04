Dirk Rossmann kündigt weiteren »Oktopus«-Roman an

Bücher und Autoren

Der Drogerie-Unternehmer und Sachbuchautor Dirk Rossmann schaffte es mit seinen beiden „Oktopus“-Klimathrillern bis auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik: „Der neunte Arm des Oktopus“ rangierte 38 Wochen auf der Hardcover-Bestsellerliste, der Nachfolger „Der Zorn des Oktopus“ kommt auf 22 Wochen Verweildauer.

Jetzt legt Rossmann mit „Das dritte Herz des Oktopus“ nach. Der dritte Thriller des Bestsellerautors wird Mitte Oktober bei der Verlagsgruppe Bastei Lübbe erscheinen, an der Rossmann auch mit Aktienanteilen beteiligt ist (über die Rossmann Beteiligungs GmbH).

Erneut legt Rossmann den Fokus auf den Klimaschutz, Co-Autor ist wie schon beim Vorgänger-Roman der Journalist Ralf Hoppe. Zum Inhalt heißt es in der Verlagsankündigung: „Wir schreiben das Jahr 2032, die Weltregierung kämpft gegen die Klimakatastrophe. Aber immer noch sperren und sträuben sich auf der Welt viel zu viele Menschen – wie kann man sie überzeugen, zur Einsicht bringen? Oder sogar – ändern? Ein ehrgeiziger Wissenschaftler hat eine Lösung: Ein Parasit, der unser Denken verwandelt, der uns zu besseren Menschen macht. Doch als ein Verbrecher diesen Parasiten für seine skrupellosen Ziele benutzen will, liegt unser aller Schicksal in den Händen eines kleinen Beamten und einer temperamentvollen Millionärin.“

Die bisherige Gesamt-Auflage der bereits erschienenen „Oktopus“-Romane beziffert Bastei Lübbe auf über 800.000 Exemplare. Auch als Kinderbuchautor hat Rossmann das Thema Umweltschutz im vergangenen Jahr aufgegriffen onseine Geschichte von „Tintoretto und seine Freunde“.