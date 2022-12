Sanderson setzt seine »Mistborn«-Saga fort

Bücher und Autoren

Brandon Sanderson zählt zu den aktuell beliebtesten Fantasy-Autoren: Seine Bücher landen regelmäßig auf den internationalen Bestsellerlisten, auch in Deutschland. Mit einer Crowdfunding-Kampagne sammelte er zudem Anfang des Jahres mehr als 41 Mio US-Dollar für seine Selfpublishing-Projekte ein. Die Geldspenden von mehr als 185.000 Fans sind ein klarer Vertrauensbeweis.

Die geförderten Selfpublishing-Werke lassen jedoch noch etwas auf sich warten, das erste Buch soll im Januar zunächst exklusiv für die Geldgeber erscheinen. Da Sanderson jedoch nicht nur im Selfpublishing aktiv ist, sondern auch weiter Bücher in Verlagen veröffentlicht, gibt es jetzt Fantasy-Nachschub, der für alle zugänglich ist: Mit „The Lost Metal“ (Tor) legt der 46-jährige US-Autor den 7. Teil seiner „Mistborn“-Saga vor. Der Titel landet neu auf Platz 3 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste.

Die „Mistborn“-Saga spielt in Cosmere, dem fiktiven Universum, in dem ein Großteil seiner Werke angesiedelt ist. Seine „Mistborn“-Saga hat Sanderson in mehrere Reihen aufgeteilt: Die erste Trilogie schloss er bereits 2008 ab. 2011 startete mit „The Alloy of Law“ die zweite Reihe. „The Lost Metal“ ist jetzt der letzte Teil dieser zweiten Reihe, in der es um den Gesetzeshüter Waxillium Ladrian und seinen Partner Wayne geht. Auf Deutsch wird „The Lost Metal“ als „Metall der Götter“ im Juni 2023 bei Piper erscheinen.

Bis die dritte „Mistborn“-Reihe startet, dauert es noch: Sanderson hat das Projekt für 2025 angekündigt.