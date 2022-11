Rückkehr nach Mittelerde

Bücher und Autoren

Auch wenn J.R.R. Tolkien sein Hauptwerk „Der Herr der Ringe“ bereits Mitte der 1950er-Jahre vorlegte (die Übersetzung ins Deutsche erfolgte 1969), ist die Faszination für seinen Fantasy-Kosmos ungebrochen. Aktuell ist Tolkien, der 1973 im Alter von 81 Jahren gestorben ist, sowohl auf der US-amerikanischen, als auch auf der britischen Bestsellerliste vertreten – jedoch nicht mit besagtem Hauptwerk:

In den USA landet eine illustrierte Edition von „The Silmarillion“ (Morrow) auf Platz 3 der Bestsellerliste. Dabei handelt es sich um eine Sammlung unvollendeter Werke Tolkiens, die erst 1977 postum veröffentlicht wurde. Der Band kann als mythologische Vorgeschichte zu seinen Romanen „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ verstanden werden. Die Illustrationen stammen von Tolkien selbst und werden jetzt erstmals veröffentlicht.

In Großbritannien steht „The Fall of Númenor" (HarperCollins) auf Platz 8 der Bestsellerliste. Tolkien erzählt darin verschiedene Geschichten vom Zweiten Zeitalter von Mittelerde, dem Schauplatz seiner Fantasy-Sagen. Auch hierbei handelt es sich also um eine Vorgeschichte zu „Der Herr der Ringe", das während des Dritten Zeitalters spielt.

Zum aktuellen Bestseller-Erfolg Tolkiens hat wohl vor allem Amazons Streaming-Dienst Prime Video beigetragen: Mit der Serie „Die Ringe der Macht“ wurden die Geschichten aus „The Fall of Númenor“ aufwendig verfilmt. Mehr als 25 Mio Menschen schauten sich die Serie direkt am Tag der Veröffentlichung an – ein Rekord für Prime.