Einzelhandel startet mit Sorgen ins Weihnachtsgeschäft

Einen Grund für den durchwachsenen Verlauf der letzten Woche im November sieht der HDE in den niedrigen Kundenfrequenzen. „In unseren Innenstädten sind die Kundenfrequenzen mit der Pandemie eingebrochen. Bis heute haben sich die Besucherzahlen nicht erholt. Das macht den Händlerinnen und Händlern in Innenstadtlagen zu schaffen“, so Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Der HDE erwartet für November und Dezember im Einzelhandel einen Gesamtumsatz von mehr als 120 Mrd Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem realen Minus von 4%.