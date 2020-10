Nicholas Sparks kehrt an die Spitze zurück

Bücher und Autoren

Nicholas Sparks gehört in den USA zu den wenigen Autoren, deren Bücher verlässlich seit vielen Jahren auf direktem Weg die Spitze der Bestsellerliste erklimmen. Sein neuer Roman „The Return“ (Hachette/Grand Central) macht da keine Ausnahme und widerlegt mit über 100.000 verkauften Hardcovern in wenigen Tagen jene Kritiker, die den 54-Jährigen als Auslaufmodell deklariert hatten, weil es in letzter Zeit etwas ruhiger um ihn geworden war.

„The Return“ spricht ein Thema an, dass derzeit viele Menschen bewegt. Der Rückzug aus der Großstadt aufs Land, um einen Gang herunterzuschalten. So ergeht es Trevor, der mit 32 Jahren von seinem Großvater dessen heruntergekommenes Cottage in North Carolina erbt und mit dem Haus einen riesigen Garten samt 20 Bienenstöcken.

„The Return“ ist der 21. Roman des Autors, der weltweit in über 50 Sprachen gelesen wird. 11 seiner Bücher wurden verfilmt, darunter „The Notebook“ (deutscher Titel „Wie ein einziger Tag“), mit dem der Amerikaner 1996 seine schriftstellerische Karriere begonnen hat.

In Deutschland hat Nicholas Sparks seit Jahren eine besonders große Fangemeinde. Wie hoch die Wertschätzung des Amerikaners hierzulande ist, zeigt die Tatsache, dass sein Hausverlag Heyne die deutsche Übersetzung von „The Return“ mit mehrwöchigem Vorlauf vor dem englischsprachigen Original veröffentlicht hat. „Wenn du zurückkehrst“ ist Ende Juni erschienen und hatte es in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik bis auf Rang 4 geschafft.