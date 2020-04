Ravensburger startet Webinar-Reihe

Um den Handel in der aktuellen Lage zu unterstützen, bietet der Buch- und Spielwarenhändler Ravensburger ab sofort kostenfreie Webinare an. Darin geht es um die Fragen, wie Buchhändler auch bei geschlossenen Geschäften mit den Kunden in Kontakt bleiben können und welche digitalen Lösungen, Apps und Angebote sich besonders für den Handel vor Ort eignen.

Details:

In rund 45 Minuten gibt es einen Überblick über leicht zu nutzende Apps, Kommunikationsstrategien und Spieleschulungen.

Die Anmeldung erfolgt über den jeweiligen Ravensburger Außendienst-Ansprechpartner.

Das erste Webinar findet am Freitag, 3. April um 10 Uhr statt. Geplant sind zunächst drei Termine bis Ende April. Bei hoher Nachfrage wird das Angebot fortgesetzt. Die Teilnehmerzahl pro Termin ist unbegrenzt.

Geleitet wird das Webinar von Yvonne Schulze, Category Manager Merchandising von Ravensburger. Sie hat Best-Practice-Beispiele und kreative Ideen aus verschiedenen Branchen zusammengetragen und diskutiert im Online-Kurs die Ergebnisse sowie die Handlungsempfehlungen für „lokal-digital“. Darin geht es um Fragen wie: Wie kann der Handel Instagram, Facebook und andere soziale Medien aktuell für sich nutzen und von den Aktivitäten der Verlage profitieren? Welche kreativen Ansätze und neuen Vertriebswege sind schnell und einfach zu nutzen? Worauf kommt es jetzt besonders bei der Präsentation von Büchern, Spielen und Puzzles aus Sicht der Kunden an? Darüber hinaus stellt der Schulungsreferent Klaus-Dieter Kilz eine Auswahl der wichtigsten Spiele-Neuheiten vor.