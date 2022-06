Piper startet neues New-Adult-Label Everlove

Verlage

Everlove heißt das neue Label für New-Adult-Literatur im Piper Verlag. Damit wollen die Münchner das Genre Romance mit dem Herbstprogramm 2022 noch weiter schärfen. Zugunsten des neuen Labels verschwindet daher das bisherige Label Heartbeats.

Künftig erscheinen die Romances für die Kernzielgruppe der 18- bis 30-Jährigen im neuen Label Everlove und mit neuem Logo, einem stilisierten Kolibri, auf dem Buchrücken.

„Bei Everlove bieten wir Raum für die gesamte inhaltliche Bandbreite der Romance: von deutschen zu internationalen Highlights, vom populären New Adult über die wiederentdeckte Regency-Romance, die K-Pop-Romance, neue Romantic Comedies mit ihren verführerischen Wortgefechten, bis hin zu den großen TikTok-Lieblingen mit ihren Themen am Puls der Zeit. Genau das drückt sich auch in unserem neuen Labelnamen aus: Die Liebe ist unendlich vielseitig und Everlove steht für einen Platz in unserem Programm für alle Facetten der Liebe“, so Andrea Müller, Programmleiterin Piper Unterhaltung.

Um das Label zu bewerben, greift Piper auf einen eigens dafür eingerichteten Instagram-Kanal sowie Blogger-Patinnen, den sogenannten Everlovebirds, zurück. Seit 2013 hat der Verlag das Segment New Adult vorangetrieben.