Athesia: Mit viel Optimismus aus dem Corona-Tal

Der Kalender-Riese Athesia hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Beim Umsatz wird die Größenordnung der Edition 2020 angepeilt, also das letzte Vor-Corona-Jahr. Dafür wird im Unternehmen an vielen Stellschrauben gedreht. Zu den Maßnahmen gehört auch eine Verstärkung im Außendienst und eine damit einhergehende Gebietsreform, mit der die Betreuung des Handels intensiviert werden soll. „Wir sind jetzt mit 26 Kolleginnen und Kollegen im Außendienst unterwegs, bis zu 40 Service-Kräfte kommen in der Saison hinzu“, erläutert Vertriebs- und Marketingleiter Bernhard Fetsch. Im Interview beleuchtet Fetsch mit Geschäftsführerin Paulette Lamber Strategie und Perspektiven im Geschäft mit Kalendern.