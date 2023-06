Piper-Imprint lädt junge Leserinnen zum Romance-Wochenende ein

Veranstaltung, Verlage

Unter dem Motto „All you need is everlove“ lädt das New Adult Label Everlove des Piper Verlags zu

einem langen Wochenende „voller Romantik, packender Lovestorys und mitreißender Bücher“ in München ein.

Vom 15. bis zum 18. Juni gibt es in den verlagseigenen Räumen in München Lesungen, Workshops, Podiumsdiskussionen und Einblicke hinter die Verlagskulissen. Dabei sind New Adult- und Romantasy-Autorinnen und -autoren wie Kathinka Engel, Laura Labas, Mia Moreno, Christian Handel, Kim Leopold, Ana Woods oder Liane Mars.

Zum Eröffnungsabend am 15. Juni ab 18 Uhr sind auch Autorinnen und Autoren aus den Verlagen Impress, Forever, Mynotes und Lago eingeladen. Um Anmeldung für die jeweiligen Tage und Veranstaltungen wird online gebeten. Der Eintritt ist kostenfrei.

Das vollständige Programm: https://www.piper.de/everlove-pop-up-store