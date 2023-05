Die neuen »heavy reader«

Sie ist jung, divers, digital und analog zugleich: die „Generation Book“. Über die jungen Zielgruppen wird in diesen Tagen viel diskutiert – und das zu Recht. Wer sie an der richtigen Stelle abholt, kann möglicherweise das retten, was in den vergangenen Jahren verloren gegangen ist: Immer weniger Buchkäufer und auch eine immer schlechter werdende Lesekompetenz, wie gerade erst wieder die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) gezeigt haben.

Wie eine digitale App den stationären Handel belebt