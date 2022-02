Kein Stand für Penguin Random House auf der Leipziger Buchmesse

Veranstaltung, Verlage

Die Aufgaben für die Leipziger Buchmesse werden nicht leichter. Unverdrossen wollen viele Verlage im März ein Zeichen setzen und planen eine Teilnahme. Das Land Sachsen gab in der vergangenen Woche ausdrücklich „grünes Licht“ für die Messe. Doch am Montag gab es erst einmal schlechte Nachrichten aus München.

Die Verlagsgruppe Penguin Random House (PRH) teilte mit, dass sie ihre Teilnahme an der Messe absagen werde. Man „bedauere“ die Absage, natürlich, doch gelte: „Während der gesamten Pandemie war und ist der Schutz und die Fürsorge für alle Kolleginnen ujd Kollegen unser oberstes Gebot. Bei uns gilt weiterhin Home-Office-Pflicht. Die Präsenz im Verlag ist auf Ausnahmen beschränkt. Nun blicken wir auf steigende Infektionszahlen. Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von Infektionen und Quarantänemaßnahmen betroffen. Unter diesen Umständen ist es uns nicht möglich, einen Messestand in Leipzig so aufzubauen und zu betreiben, wie es notwendig und sinnvoll wäre. Wir mussten jetzt aufgrund der aufwändigen Logistik unseres Standbaus und der gesamten Organisation unserer Messeteilnahme eine Entscheidung treffen. Wir konnten auch nicht abwarten, ob es – wider Erwarten – zu dramatischen Verbesserungen der pandemischen Lage kommt.“

Das Unternehmen betont in seiner Absage die Bedeutung der Frühjahrsmesse, die für Aufmerksamkeit von Büchern, Themen und Autoren sorge. Es sei bedauerlich, dass diese „besondere Feier“ auch in diesem Jahr nicht wie üblich stattfinden könne.

„Zugleich haben wir die Messeleitung gebeten, uns in diesem Jahr dennoch eine Teilnahme an Leipzig liest zu ermöglichen“, heißt es von PRH. Dort sei, jenseits der Messehallen, Begegnung in einem „angemessenen und sicheren Rahmen“ möglich – auch ein deutliches Signal in Richtung Messe.

Der angestammte März-Termin ist während der Pandemiezeit unglücklich. Schon 2020 und 2021 musste die Messe abgesagt werden.

Zuletzt hatte es für dieses Jahr bei der angeschlossenen Manga Comic Con eine promimente Absage gegeben: