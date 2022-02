Leipziger Buchmesse darf stattfinden

Veranstaltung

Bisher war unklar, ob die Leipziger Buchmesse (17. bis 20. März) stattfinden kann. Jetzt hat das Land Sachsen grünes Licht gegeben.

Mit einer ab dem 6. Februar gültigen Änderung der sächsischen Corona-Notfall-Verordnung werden auch Messen und Kongresse wieder erlaubt sein. Für die Großveranstaltungen dieser Art gilt jedoch die 2Gplus-Regel sowie eine Begrenzung der Besucherkapazitäten auf Basis der Größe der Veranstaltungsfläche (4qm pro Besucher).

Der Börsenverein begrüßt die Entscheidung des Bundeslandes: „Sachsen unterstreicht damit, dass die Leipziger Buchmesse als Begegnungsstätte für Branche und Leser*innen eine zentrale Rolle für die Sichtbarkeit des Buches spielt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ob jedoch auch alle Verlage und Aussteller in Leipzig anwesend sein werden, ist fraglich. Zuletzt hatte bereits der Manga-Verlag Tokyopop seine Teilnahme an der begleitenden Manga-Comic-Con abgesagt. Auch der Börsenverein ist sich dessen bewusst: „Ausschlaggebend für den Erfolg der Messe werden die Entscheidungen der Aussteller*innen in den nächsten Wochen sein. Angesichts der Unwägbarkeit des Pandemieverlaufs und der dadurch bedingten personellen Engpässe, die schon jetzt in manchen Verlagsteams vorherrschen, ist aktuell nicht eindeutig planbar, welche Verlage mit ihren Messeständen vor Ort sein können.“