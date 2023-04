Gastland Österreich bringt Vielstimmigkeit nach Leipzig

Schon am Hauptbahnhof sollen die Besucher der Leipziger Buchmesse (27.–30. April) hören, wer da gerade in der Stadt zu Gast ist: Der Musiker und Literat Nino Mandl, besser bekannt als „Der Nino aus Wien“, wird den Klangteppich für das diesjährige Gastland Österreich ausbreiten: In den Linien 14 und 16 zum Messegelände und zur Schaubühne Lindenfels, wo es ein Abendprogramm gibt, sagt er die Stationen an. Und damit auch wirklich jeder weiß, dass gerade die österreichische Literaturszene anwesend ist, werden im ganzen Stadtgebiet großformatige Schwarz-Weiß-Porträts österreichischer Autor:innen plakatiert, fotografiert von Ingo Pertramer.