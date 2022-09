Open Access: Springer Nature und DEAL verlängern Partnerschaft

Verlage

Aufgrund des Erfolgs der Transformativen Vereinbarung von 2019 zwischen Springer Nature und dem Projekt DEAL gehe die Partnerschaft nun in ein viertes Jahr.

Die Transformative Vereinbarung habe 2021 zu 13% mehr Open Access-Artikeln geführt als 2020, vermeldet der Wissenschaftsverlag Springer Nature. Die erweiterte Vereinbarung läuft nun bis mindestens Ende 2023.

2019 hatten die Partner die zu diesem Zeitpunkt weltweit umfangreichste Transformative Vereinbarung geschlossen. Sie beinhaltet 2500 Zeitschriften und beabsichtigt, jährlich mehr als 13.000 Artikel deutscher Autorinnen und Autoren im Open Access (OA) zu veröffentlichen.

Springer unterfüttert den Erfolg der Kooperation darüber hinaus mit weiteren Feststellungen wie folgt:

97% der Autorinnen und Autoren von Hochschulen und Einrichtungen in Deutschland hätten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, ihre Artikel Open Access zu veröffentlichen.

Die weltweiten Downloads von Springer Nature-Inhalten von deutschen Forscherinnen und Forschern seien 2021 um 185% gegenüber 2020 gestiegen.

486 Institutionen und Einrichtungen nehmen aktiv an der Vereinbarung teil und ermöglichen ihren Forscherinnen und Forschern Zugang zum gesamten Springer Nature Portfolio. Davon hatten 12% zuvor keinen Zugang zu Subskriptionsinhalten.

2021 wurde ein Anstieg der Downloads von nicht Open Access-Artikeln durch Forscherinnen und Forschern an den teilnehmenden DEAL-Institutionen um 77% seit 2019 verzeichnet.

Dagmar Laging, Vice President Institutional Sale, Europe, Springer Nature, freute sich, dass dadurch deutsche Forschungsergebnisse weltweit von mehr Menschen gesehen und genutzt werden könnten.

Das Projekt DEAL wurde von der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen ins Leben gerufen, die die überwiegende Mehrheit der wichtigsten Wissenschafts- und Forschungsorganisationen in Deutschland repräsentiert. Das Konsortium umfasst fast 700 überwiegend öffentlich finanzierte, akademische Einrichtungen in Deutschland, wie Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Staats- und Regionalbibliotheken. Im Rahmen des Projekts sollen nationale Lizenzvereinbarungen für das gesamte Portfolio an elektronischen Zeitschriften großer akademischer Verlage umgesetzt werden.