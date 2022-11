NordSüd baut Lizenzabteilung um

Personalia, Verlage

Der Zürcher Verlag NordSüd meldet personelle Veränderungen in der Lizenzabteilung: Seit Oktober ist Anja Kretschmann neu an Bord, sie kommt von der Literaturagentur Liepman. Laetitia Hasler verabschiedet sich derweil in Elternzeit und übergibt an Lena Dempewulf.

Kretschmann ist künftig für die Lizenzmärkte in Teilen Asiens, Territorien außerhalb von Europa und Fernost sowie Skandinavien zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fallen auch TV- und Filmrechte, Audio sowie Merchandising. Sie war zuvor als Literaturagentin bei Liepman tätig. Verlagserfahrung sammelte sie bei Nagel und Kimche (gerade von HarperCollins übernommen) und Kein und Aber. Sie hat Germanistik sowie Literaturwissenschaft studiert und spricht fließend Schwedisch.

Sindhya Bergamin ist für die Lizenzmärkte in Japan, Taiwan und Korea sowie Theaterrechte zuständig. Die Juristin verstärkt das Team seit 2020 und kam von Atlantis, Orell Füssli Verlag.

Hanna Lang war bereits sei 2019 im Lektorat bei NordSüd tätig, kam ursprünglich von Walker Books in London zu NordSüd. Sie leitet die neu strukturierte Lizenzabteilung. In ihren Aufgabenbereich fallen Lizenzgeschäfte innerhalb Europas sowie Koproduktionen weltweit.

Der stellvertretende Geschäftsführer Andrew Rushton sagt: „Anja Kretschmann ist ein großer Gewinn für unser neu aufgestelltes Lizenzteam. Gemeinsam werden die Kolleginnen unser Lizenzgeschäft mit ihrer internationalen Erfahrung voranbringen.“